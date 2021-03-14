Англия

Football.ua представляет вашему вниманию анонс матча 28-го тура чемпионата Англии.

Европейские чемпионаты продолжают набирать обороты, поэтому мы традиционно анонсируем самые интересные предстоящие поединки английского первенства. Так, в матче 28-го тура Премьер-лиги Арсенал примет на своем поле принципиального территориального соперника — Тоттенхэм.

Арсенал — Тоттенхэм

Воскресенье, 14 марта, 18:30. Эмирейтс, Лондон. Главный арбитр — Майкл Оливер. Прямая трансляция на телеканале Setanta Sports.

Арсенал продолжает защищать свой статус одной из самых неоднозначных команд текущего сезона АПЛ. Причина в том, что подопечные Микеля Артеты умеют упускать положительные для себя результаты даже в тех матчах и моментах, где это мало кто может ожидать, что непосредственно отображается на нынешнем положении команды в турнирной таблице чемпионата Англии.

Перед стартом кампании перед тренерским штабом Артеты определенно ставилась задача по попаданию в зону еврокубков, но после 27-ми туров Арсенал располагается на скромной десятой строчке. При этом нельзя не брать во внимание факт глобальной перестройки внутри команды, а также тотальное невезение и глупейшие ошибки, преследующие "канониров" еще с осени 2020 года. Далеко ходить не надо и в пример можно привести матч предыдущего тура АПЛ против Бернли, когда соперник не создал практически ничего у ворот клуба из Северного Лондона, но сумел одержать ничейный результат только лишь благодаря ошибке Гранита Джаки при передаче в собственной штрафной.

Что касается Тоттенхэма, не так давно подопечные Жозе Моуриньо пережили и собственный кризисный период, с последствиями которого португальскому специалисту не удалось справиться до сих пор. Будучи в свое время одним из претендентов на титул, в феврале "шпоры" продемонстрировали ряд неудовлетворительных результатов и сейчас вынуждены довольствоваться только седьмой позицией в таблице.

Тем не менее, в последних пяти поединках во всех турнирах Тоттенхэму удалось одержать пять побед подряд, но данная серия вполне может прерваться в дерби Северного Лондона. Как бы ни лукавил Моуриньо во время предматчевой пресс-конференции, что его мол не волнует нынешнее положение Арсенала в таблице из-за более глобальных целей своей команды, он и Артета думали об очном противостоянии и в момент построения игры в матчах Лиги Европы. Как Тоттенхэм, так и Арсенал накануне одержали уверенные победы в рамках еврокубка, при этом откровенно используя "эконом-режим". Из этого можно сделать вывод, что именно подготовка к дерби Северного Лондона была приоритетной задачей для главных тренеров обеих команд.

По версии букмекеров, безоговорочного фаворита предстоящего противостояния выделить весьма непросто. Так, на победу Арсенала предлагается коэффициент 2,60, тогда как потенциальный успех Тоттенхэма оценивается показателем 2,85. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 3,35.

Под вопросом: ... — Кейн, Ло Чельсо.