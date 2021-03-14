Англия

Football.ua представляет вашему вниманию анонс матча 28-го тура чемпионата Англии.

Европейские чемпионаты продолжают набирать обороты, поэтому мы традиционно анонсируем самые интересные предстоящие поединки английского первенства. Так, в матче 28-го тура Премьер-лиги Манчестер Юнайтед примет на своем поле Вест Хэм.

Манчестер Юнайтед — Вест Хэм

Воскресенье, 14 марта, 21:15. Олд Траффорд, Манчестер. Главный арбитр — Крис Кавана. Прямая трансляция на телеканале Setanta Sports.

Выступления Манчестер Юнайтед в нынешней кампании оставляют после себя неоднозначные и смешанные впечатления. То команда Оле-Гуннара Солскьяера обыгрывает ПСЖ в Париже и неожиданно становится претендентом на чемпионство в АПЛ, то вылетает из Лиги чемпионов в Лигу Европы и регулярно теряет очки в тех поединках английского первенства, в которых заведомо считается всеми футбольными экспертами победителем.

Именно эти оплошности, к которым справедливо можно отнести поражение от Шеффилд Юнайтед и ничью в матче с Вест Бромвичем, практически окончательно поставили крест на чемпионских амбициях "красных дьяволов" и позволили лидирующему Манчестер Сити уйти в комфортный отрыв в гонке за золотыми медалями. Даже последнее поражение в матче против Манчестер Юнайтед не сильно испортило картину для "горожан", поэтому подопечным Солскьяера придется сосредоточиться на выступлениях в Лиге Европы, где накануне встречи с Вест Хэмом они упустили минимальную победу над Миланом в компенсированное время.

Что касается "молотобойцев", в текущем сезоне АПЛ они вместе со своим главным тренером Дэвидом Мойесом заслуживают только положительных отзывов. Возможно, слишком смелое заявление, но Вест Хэм сегодня является лучшим клубом Лондона. Если в прошлом сезоне подопечные Мойеса боролись за выживание, то в нынешнем сумели они не просто закрепились в середине турнирной таблицы, но и прыгнули выше головы, вступив в непосредственную борьбу с английскими грандами за зону еврокубков.

Надежная оборона наряду с быстрыми контратаками, основанными в большинстве своем на элементе неожиданности, — главные козыри Вест Хэма. Возможно, команда Мойеса уступает грандами АПЛ по громким именам в своем составе, но именно отлаженная до автоматизма тактика шотландского специалиста неоднократно становилась причиной поражений для целого ряда команд (Лидс, Тоттенхэм, Эвертон и т. д.). Если "молотобойцам" удалось создать проблемы Манчестер Сити, но почему этого не должно произойти с Манчестер Юнайтед? Пусть Вест Хэму не сможет помочь Лингард, однако и в стане "красных дьяволов" ожидаются ряд кадровых проблем после матча Лиги Европы против Милана.

По версии букмекеров, фаворитом предстоящего противостояния являются подопечные Оле-Гуннара Солскьяера. Так, на победу Манчестер Юнайтед предлагается коэффициент 1,89, тогда как потенциальный успех Вест Хэма оценивается невероятным показателем 4,50. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 3,50.

Не сыграют: Погба, Джонс, Ван де Беек, Кавани, Мата, Де Хеа — Масуаку, Огбонна, Ярмоленко, Лингард.

Под вопросом: Мартиаль, Рашфорд — Рэндольф, Фредерикс.