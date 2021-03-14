Англия

Завершился матч чемпионата Англии.

В рамках 28-го тура английской Премьер-лиги Лестер в домашнем матче разгромил Шеффилд Юнайтед (5:0).

В первом тайме в воротах гостей отметился голом Ихеаначо. Во второй половине игры тот же Ихеаначо оформил дубль, а Перес и автогол Ампаду довели счет до разгромного.

Лестер - Шеффилд 5:0

Голы: Ихеаначо, 39, 69, 78, Перес, 64, Ампаду (АГ), 80

Лестер: Шмейхель, Кастань, Эванс, Сеюнджю, Рикарду Перейра (Олбрайтон, 46), Тилеманс, Ндиди, Перес (Лешабела, 81), Фофана, Ихеаначо, Варди.

Шеффилд Юнайтед: Рэмсдейл, Болдок, Башем, Брайан, Стивенс, Норвуд (Ндиай, 79), Ландстрем, Берк (Муссе, 63), Флек, Ампаду, Шарп.

Предупреждения: Брайан, Ландстрем.