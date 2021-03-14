"Канониры" в тяжелом матче справились с соперником.
Арсенал обыграл Тоттенхэм, Getty Images
14 марта 2021, 20:30
Отчет о матче будет доступен в этой статье немного позже.
Арсенал – Тоттенхэм – 2:1
Голы: Эдегор, 44, Ляказетт, 64 – Ламела, 33.
Арсенал: Лено – Суареш, Давид Луис, Магальяйнс, Тирни – Партей, Джака – Сака (Пепе, 46), Эдегор, Смит-Роу (Виллиан, 78) – Ляказетт (Эльнени, 88).
Тоттенхэм: Льорис – Доэрти, Санчес, Альдервейрельд, Регилон – Ндомбеле (Алли, 62), Хойбьерг – Бэйл (Сиссоко, 57), Моура, Сон Хын Мин (Ламела, 19) – Кейн.
Предупреждения: Джака – Регилон, Санчес, Ламела.
Удаление: Ламела, 76 (второе предупреждение).