Англия

В рамках 28-го тура английской Премьер-лиги Манчестер Юнайтед на своем поле будет противостоять лондонскому Вест Хэму, который располагается позади "Красных дьяволов" на расстоянии в шесть очков.

Оле-Гуннар Солскьяер совершил лишь одну замену в стартовом составе своей команды, по сравнению с дерби Манчестера неделей ранее: Гринвуд займет место правом фланге тройки атакующих полузащитников, а Рашфорд переместится на острие атаки.

Дэвид Мойес, после игры против Лидс Юнайтед (2:0), также не остался в стороне от небольшой ротации, предоставив место на поле с первых минут для Боуэна, Нобла и Джонсона, фактически полностью сменив тройку атакующих полузащитников, по сравнению с игрой против "павлинов".

Манчестер Юнайтед: Хендерсон — Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Шоу — Мактоминей, Фред — Гринвуд, Фернандеш, Джеймс — Рашфорд.

Запасные: Грант, Бишоп, Байи, Теллес, Уильямс, Туанзебе, Матич, Диалло, Шоретайр.



Вест Хэм: Фабиански — Цоуфал, Доусон, Диоп, Крессвелл — Соучек, Райс — Джонсон, Нобл, Боуэн — Антонио.

Запасные: Мартин, Тротт, Бальбуэна, Алвес, Ковентри, Бенрахма, Одубеко. Лансини.



Матч Манчестер Юнайтед — Вест Хэм начнется в 21:15 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.