Англия

Коуч отреагировал на победу в поединке АПЛ.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Солскьяер прокомментировал победу нал Вест Хэмом в 30-м тура АПЛ (1:0).

"Мы все же смогли добиться грандиозной победы. Гол, который мы пропустили на последней минуте против Милана — это психологическое испытание. Мы правильно отреагировали. Хорошо, что удалось сохранить ворота неприкосновенными.

Мы плохо начали игру. Я должен сказать, что первые 15 минут мы давали им возможности атаковать и могли пропустить. Потом атакующая четверка включилась в игру. Мы отлично восстановились после Милана. Дин Хендерсон не совершил ни одного сэйва — а это показатель хорошей игры".

"Если вы играете за Манчестер Юнайтед, вы каждый день должны выкладываться на сто процентов. В этом сезоне мои игроки просто беспощадны, и они снова и снова работают над собой. Как я уже говорил много раз, я впечатлен их отношением, готовностью и решимостью.

Скажу честно, ближе к концу матча я нервничал, так как счет был слишком опасный. Если бы под конец матча забили второй гол, стало бы легче. Но так просто этого сделать не получается. Было больно, когда мы пропустили этот гол от Милана, но мы защищаемся лучше. Да и наши нападающие всегда выходят заряженными и проделывают отличную работу".

Также Солскьяер оценил предстоящий поединок против Милана на Сан Сиро.

"Я с нетерпением жду возможности вернуть нескольких игроков. Надеюсь, что в матче с Миланом мы покажем хорошую игру. Мы надеемся, что пятеро травмированных вернутся. В этот список входит Давид Де Хеа, Донни ван де Беек , Эдинсон Кавани , Поль Погба, и, возможно, Энтони Марсьяль. Остается верить, что у меня будет как можно более сильный состав для поездки в Италию", — цитирует коуча пресс-служба "красных дьяволов".