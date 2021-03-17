Наставник "трех львов" впечатлен успехами английского вингера в Вест Хэме.
Джесси Лингард, Getty Images
17 марта 2021, 16:41
Атакующий полузащитник Вест Хэма Джесси Лингард, права на которого принадлежат Манчестер Юнайтед, может вернуться в сборную Англии благодаря своим успешным выступлениям в стане "молотобойцев".
Как сообщает The Athletic, главный тренер английской национальной команды Гарет Саутгейт в текущем сезоне единственный раз лично посетил поединок Вест Хэма, в котором Лингард отметился дублем в ворота Астон Виллы на стадионе Вилла Парк.
По информации источника, Саутгейт всерьез рассматривает вариант с возвращением 28-летнего англичанина в сборную Англии на отборочные матчи чемпионата мира в этом месяце против Сан-Марино, Албании и Польши.
В последний раз Лингард выступал за "трех львов" еще в июне 2019 года, когда его сборная по итогам серии пенальти одолела Швейцарию в матче Лиги наций за третье место.
Забив 4 гола и отдав 2 ассиста после ухода в аренду в Вест Хэм, Джесси сейчас может рассчитывать на потенциальное возвращение в расположение сборной Англии.
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