Англия

Форвард Вест Хэма будет выступать за родину своих родителей.

Нападающий Вест Хэма Майкл Антонио предпочел связать свою международную карьеру со сборной Ямайки, несмотря на то, что он родился в Лондоне, столице Англии.

Как сообщает Sky Sports, около месяца назад к 30-летнему форварду обратилась Федерация футбола Ямайки, пригласив его выступать за свою национальную команду.

Антонио, не успевший дебютировать за сборную Англии, в конечном итоге решил отдать предпочтение этнической родине своих родителей.

Главная причина данного решения — регулярные выступления на международном уровне, чего центрфорварду Вест Хэма не смогли гарантировать в тренерском штабе Гарета Саутгейта.

В текущем сезоне Майкл Антонио провел в футболке "молотобойцев" 20 поединков во всех турнирах, в которых ему удалось отметиться 7 голами и 3 результативными передачами.

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