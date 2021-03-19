Англия

Англичанину потребовалось меньше матчей, чем испанцу.

Манчестер Юнайтед отправился в гости к Милану в рамках ответного поединка Лиги Европы и добился минимальной победы.

Для Дина Хендерсона этот матч стал 11 "сухим" в сезоне. Всего на счету английского голкипера 18 поединков.

Давид Де Хеа, в свою очередь, провел 29 матчей за "красных дьяволов" в текущем сезоне, 10 из которых отстоял на ноль.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Лиги Европы между Миланом и Манчестер Юнайтед.