Англия

Лондонский клуб не рассматривает вариант с подписанием форварда Ман Сити.

Челси в летнее трансферное окно планирует усилить позицию центрального нападающего, поэтому рассматривает различные варианты на рынке.

Некоторые СМИ начали приписывать интерес "пенсионеров" к форварду Манчестер Сити Серхио Агуэро, контракт которого с "горожанами" истекает в конце нынешней кампании, поэтому он потенциально может быть доступен для подписания на правах свободного агента.

Тем не менее, как сообщает журналист Кристиан Фальк, Челси не заинтересован в трансфере Агуэро. Главной целью лондонского клуба по-прежнему остается норвежский нападающий Эрлинг Холанд, успешно выступающий за дортмундскую Боруссию.

Отметим, что аргентинского форварда Манчестер Сити также связывали с потенциальным трансфером в Барселону, но главный тренер "сине-гранатовых" Рональд Куман хочет видеть в своей команде Мемфиса Депая, а не Агуэро.

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