Испания

Главный тренер каталонцев хочет заполучить соотечественника.

Главный тренер Барселоны Рональд Куман хочет, чтобы руководство клуба сделало приоритетной целью Мемфиса Депая, а не Серхио Агуэро, сообщает Sport.

Нидерландский специалист работал с Депаем в национальной сборной и хорошо знаком с его способностями.

Контракт форварда Лиона, как и в случае с Серхио Агуэро, подходит к концу этим летом, а потому игрок может достаться каталонцам бесплатно.

Напомним, что ранее стали известны главные трансферные цели Лапорты на следующий сезон.