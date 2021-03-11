Главный тренер каталонцев хочет заполучить соотечественника.
Рональд Куман, getty images
11 марта 2021, 19:44
Главный тренер Барселоны Рональд Куман хочет, чтобы руководство клуба сделало приоритетной целью Мемфиса Депая, а не Серхио Агуэро, сообщает Sport.
Нидерландский специалист работал с Депаем в национальной сборной и хорошо знаком с его способностями.
Контракт форварда Лиона, как и в случае с Серхио Агуэро, подходит к концу этим летом, а потому игрок может достаться каталонцам бесплатно.
Напомним, что ранее стали известны главные трансферные цели Лапорты на следующий сезон.