Англия

Создание нового комплекта было вдохновлено образцами минувшей эпохи.

Согласно информации от ресурса Footy Headlines, в общественный доступ попали снимки с обновленным гостевым комплектом формы лондонского Арсенала на следующий сезон.

В сотрудничестве с Adidas, клуб избрал для своего нового обмундирования желтые тона ("жемчужный цитрин", если быть точнее), которые были вдохновлены образцами выездных форм клуба в период с 1970 по 1990 года.

На футболке можно выделить темно-синюю окантовку, с добавлением темно-красной каймы на манжетах рукавов, а также главный атрибут клуба — пушку, которая расположилась на месте для логотипа.

В продажу новая форма поступит с июля 2021 года, при номинальной стоимости в 90 евро за экземпляр.

Тем временем, Арсенал продолжает подготовку к гостевому дерби против Вест Хэма, которое состоится 21 марта. Начало в 17:00 по киевскому времени.