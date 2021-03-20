В сети появились первые изображения будущего комплекта.
Футболисты Ливерпуля, Getty Images
20 марта 2021, 10:30
Как сообщает ресурс Footy Headlines, в свободном доступе в сети интернет оказался конечный вариант домашней формы действующего чемпиона Англии, в которой он планирует провести сезон-2021/22.
В основу футболки легли привычные для клуба красные цвета, с отдельными ярко выраженными фрагментами более светлых полутонов.
При этом, орнаментом выступит узор из диагональных полос зигзагообразной формы, к которым в тон выступят ярко-малиновые манжеты на рукавах.
Официальные цвета в палитре: "спортивный красный", "ярко-малиновый" и "минеральный".
Также, можно выделить еще один уникальный элемент декорации футболки — воротник. Он имеет округлую форму спереди, с грубыми скосами у изголовья. Задняя часть воротника оформлена выполнена в темно-зеленых тонах.
В продажу комплект от нового технического спонсора клуба — Nike — поступит в продажу в мае 2021 года.
Тем временем, футболисты "красных" ушли на заслуженный отдых перед матчами национальных сборных, на более ранних стадиях покинув розыгрыш национального Кубка.