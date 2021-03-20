Англия

В сети появились первые изображения будущего комплекта.

Как сообщает ресурс Footy Headlines, в свободном доступе в сети интернет оказался конечный вариант домашней формы действующего чемпиона Англии, в которой он планирует провести сезон-2021/22.

В основу футболки легли привычные для клуба красные цвета, с отдельными ярко выраженными фрагментами более светлых полутонов.

При этом, орнаментом выступит узор из диагональных полос зигзагообразной формы, к которым в тон выступят ярко-малиновые манжеты на рукавах.

Официальные цвета в палитре: "спортивный красный", "ярко-малиновый" и "минеральный".

Также, можно выделить еще один уникальный элемент декорации футболки — воротник. Он имеет округлую форму спереди, с грубыми скосами у изголовья. Задняя часть воротника оформлена выполнена в темно-зеленых тонах.

В продажу комплект от нового технического спонсора клуба — Nike — поступит в продажу в мае 2021 года.

Тем временем, футболисты "красных" ушли на заслуженный отдых перед матчами национальных сборных, на более ранних стадиях покинув розыгрыш национального Кубка.