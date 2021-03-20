Англия

Лондонская команда совершит перестановку в обороне.

Челси ищет замену для Антонио Рюдигера, который с большой долей вероятности покинет клуб в ближайшее трансферное окно.

Как сообщает The Athletic, у лондонской команды есть три кандидатуры, которые интересны клубу. Речь идет и Николасе Зюле, Хосе Марии Хименесе и Ибраиме Конате.

В текущем сезоне немецкий защитник провел 21 поединок в футболке Челси, но результативными действиями не отметился.

Напомним, что Рюдигер летом был близок к переходу в Пари Сен-Жермен или Тоттенхэм.