Лондонская команда совершит перестановку в обороне.
Антонио Рюдигер, getty images
20 марта 2021, 19:56
Челси ищет замену для Антонио Рюдигера, который с большой долей вероятности покинет клуб в ближайшее трансферное окно.
Как сообщает The Athletic, у лондонской команды есть три кандидатуры, которые интересны клубу. Речь идет и Николасе Зюле, Хосе Марии Хименесе и Ибраиме Конате.
В текущем сезоне немецкий защитник провел 21 поединок в футболке Челси, но результативными действиями не отметился.
Напомним, что Рюдигер летом был близок к переходу в Пари Сен-Жермен или Тоттенхэм.