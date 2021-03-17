Англия

Немцем интересовались клубы Тухеля и Моуриньо.

Защитник Челси Антонио Рюдигер рассказал, что прошлым летом был близок к уходу из лондонского клуба.

"В Челси никто не говорил мне, что я должен уйти. Но я был немного расстроен, потому что знал своё положение в команде.

Прошлым летом были действительно две команды, которые активно интересовались мной. Если честно, одной из этих команд был ПСЖ, в которой тогда работал Томас Тухель. Помимо предложения парижан, был ещё звонок от Жозе Моуринью, который звал меня в Тоттенхэм.

В итоге ничего не произошло. Теперь у меня всё идёт нормально, и я очень этому рад. Честно говоря, ко мне в Челси всегда хорошо относились. Приоритет номер один для меня — продление контракта с синими.

Но я сам не могу заключить контракт с клубом, поэтому должен ждать, чтобы увидеть, что произойдёт в дальнейшем. Все – и я, и клуб – знают, как сильно я люблю Челси, так что всё зависит от людей, которые принимают подобные решения", – приводит слова Рюдигера BBC.

Ранее Антонио Рюдигер Челси прокомментировал слухи о своей причастности к отставке Лампарда.

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