Англия

Украинский футболист выручил "горожан".

Манчестер Сити в рамках четвертьфинального поединка Кубка Англии играл против Эвертона и добился победы со счетом 2:0.

"Горожане" могли пропустить в концовке первой половины игры, если бы не внимательная игра Александра Зинченко на дальней штанге — украинец выбил мяч с линии после удара Мины.

Видео момента:

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