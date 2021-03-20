Англия

Подопечные Пепа Гвардиолы не без труда пробились в следующий раунд Кубка Англии.

Во втором четвертьфинале Кубка Англии сошлись Эвертон и Манчестер Сити на Гудисон-Парк. Напомним, сегодня в полуфинал пробился Саутгемптон, который не оставил шансов Борнмуту (3:0).

"Горожане" очень долго боролись с соперником и никак не могли забить, которые очень здорово оборонялись. Но дотянуть до конца основного времени подопечным Анчелотти не удалось. Когда уже на горизонте замаячило дополнительное время, Пеп Гвардиола бросил в бой Кевина Де Брюйне, который стал героем встречи.

Бельгиец принял активное участие в первом голе, когда забивал Гюндоган. А буквально через шесть минут Кевин сам решил эпизод, сняв все вопросы о победителе противостояния.

Отметим, что Александр Зинченко сыграл все 90 минут. Статистический портал WhoScored оценил действия украинца в 7.6 балла. Это второй показатель в команде. Выше только у Фернандиньо, столько же у Гюндогана.

Эвертон — Манчестер Сити 0:2

Голы: Гюндоган, 84, Де Брюйне, 90.

Эвертон: Виржиниа — Холгейт (Ивоби, 87), Мина, Годфри — Коулмэн, Гомеш, Аллан, Динь — Сигурдссон — Кальверт-Льюин, Ришарлисон.

Ман Сити: Штеффен — Уокер, Ляпорт, Диаш, Зинченко — Силва (Марез, 64), Фернандиньо, Гюндоган (Родри, 89), Стерлинг (Де Брюйне, 79), Жезус, Фоден.

Предупреждения: Аллан, 23, Гомеш, 75 — Фернандиньо, 57.