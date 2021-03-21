"Чайки" отправили в ворота соперника три безответных мяча.
Брайтон - Ньюкасл, getty images
21 марта 2021, 00:23
Брайтон в рамках 29-го тура чемпионата Англии принимал Ньюкасл на своем поле и добился разгромной победы.
"Чайки" открыли счет в конце первой половины игры усилиями Троссарда, а затем еще дважды во втором тайме.
Брайтон — Ньюкасл 3:0
Голы: Троссард, 45+3, Уэлбек, 51, Мопе, 68
Брайтон: Санчес — Уайт, Велтман, Данк — Биссума, Модер (Проппер, 89), Гросс, Лаллана, Троссард (Мак Аллистер, 79) - Уэлбек (Зекири, 83), Мопе.
Ньюкасл: Дубравка — Манкильо, Кларк, Лассельс, Дамметт — Хэйден (Хендрик, 45), Уиллок (Мерфи, 62), Фрэйзер, Шелви — Альмирон (Лонгстафф, 76) — Жоэлинтон.
Предупреждения: Дамметт