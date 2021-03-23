Англия

Футболист получил травму и не сыграет в турнире.

Нападающий Манчестер Юнайтед Мэйсон Гринвуд не поможет молодежной сборной Англии на Евро-2021 среди команд U-21.

Футболист получил травму и покинул расположение национальной команды. Степень серьезности травмы пресс-служба Манчестер Юнайтед пока не уточняет.

За молодежную сборную Англии 19-летний Гринвуд успел провести уже четыре матча, в которых забил один гол. Также он уже дебютировал за главную команду страны.

В текущем сезоне на счету Мэйсона Гринвуда 35 игр за "красных дьяволов" во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал три голевых паса.

Напомним, молодежная сборная Англии на Евро-2021 попала в группу С, где сыграет с одногодками из Австрии, Албании, Турции, Косово и Андорры.

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