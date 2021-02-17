Англия

Нападающий "красных дьяволов" прокомментировал подписание нового контракта с клубом.

Форвард Манчестер Юнайтед Мейсон Гринвуд поделился эмоциями после продления контракта.

"Разумеется, я счастлив. Я нахожусь в клубе с семи лет, и каждый контракт с ним – это как сбывшаяся мечта. С детства хотел выступать за основную команду и быть в клубе как можно дольше, завоевывая трофеи и прикладывая для этого все усилия.

В этом сезоне на свой прежний уровень, который демонстрировал в конце прошлого. Важно, что я смогу учиться у таких игроков, как Эдинсон Кавани", — цитирует Гринвуд официальный сайт Манчестер Юнайтед.

В составе Манчестер Юнайтед Гринвуд провел 82 матча во всех турнирах и забил 21 мяч. Мейсон является самым юным автором гола в еврокубках в истории клуба.

5 сентября 2020 года Гринвуд дебютировал в национальной сборной Англии, выйдя на замену на 78-й минуте матча Лиги наций против Исландии.

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