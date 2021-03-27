Англия

Англичанин будет выступать за Бристоль Сити.

Бывший защитник Манчестер Юнайтед, Ньюкасла и Лестера Дэнни Симпсон подписал контракт с Бристоль Сити, сообщает пресс-служба клуба из Чемпионшипа.

Соглашение с 34-летним англичанином рассчитано до конца нынешнего сезона. Он достался клубу бесплатно, так как находился в статусе свободного агента после того, как покинул Хаддерсфилд прошлым летом. После этого он поддерживал форму в резервной команде Лестера, отыграв даже четыре официальных поединка.

В Бристоль Сити Симпсон воссоединится с бывшим наставником Лестера Найджелом Пирсоном, под руководством которого команда занимает 14-е место в турнирной таблице.

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