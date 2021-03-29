Англия

Немецкий форвард видит свое будущее в стане "синих".

Тимо Вернер не собирается уходить из лондонского Челси в ближайшее трансферное окно, сообщает Goal.com.

Немецкий нападающий доволен своим положением в стане "пенсионеров" и не хочет покидать команду после всего лишь одного сезона.

Дополнительную уверенность Тимо Вернеру дает наличие соотечественника Томаса Тухеля на посту главного менеджера.

Немецкий форвард в текущем сезоне провел 39 поединков в футболке Челси, в которых отметился 10 голами и 10 результативными передачами.

Напомним, что Вернер может стать частью сделки по Холанду.