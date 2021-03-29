Немецкий форвард видит свое будущее в стане "синих".
Тимо Вернер, getty images
29 марта 2021, 18:59
Тимо Вернер не собирается уходить из лондонского Челси в ближайшее трансферное окно, сообщает Goal.com.
Немецкий нападающий доволен своим положением в стане "пенсионеров" и не хочет покидать команду после всего лишь одного сезона.
Дополнительную уверенность Тимо Вернеру дает наличие соотечественника Томаса Тухеля на посту главного менеджера.
Немецкий форвард в текущем сезоне провел 39 поединков в футболке Челси, в которых отметился 10 голами и 10 результативными передачами.
Напомним, что Вернер может стать частью сделки по Холанду.