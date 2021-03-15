Англия

Лондонцы попытаются заполучить норвежского нападающего.

Челси всерьез нацелился на подписание Эрлинга Холанда в ближайшее трансферное окно, сообщает Football Insider.

Источник утверждает, что лондонская команда готова сделать Тимо Вернера частью сделки по норвежскому нападающему.

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Эрлинг Холанд в текущем сезоне провел 30 поединков, в которых отметился 31 голом и восемью результативными передачами.

Напомним, что ранее Холанд установил очередной рекорд, превзойдя достижение Солскьяера.