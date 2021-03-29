Англия

Бельгиец удостоился почетной награды.

Кевин Де Брюйне стал лучшим футболистом Манчестер Сити по итогам минувшего месяца, сообщает официальный твиттер-аккаунт "горожан".

Бельгийский полузащитник в гонке за почетной наградой обошел защитник Эмерика Ляпорта и полузащитника Фернандиньо.

Отметим, что для Кевина Де Брюйне награда стала уже второй подобной в текущем сезоне.

Напомним, что Манчестер Сити уверен в продлении контракта с Де Брюйне. Соглашение истекает летом 2022-го года.