Бельгиец удостоился почетной награды.
Кевин Де Брюйне, getty images
29 марта 2021, 19:29
Кевин Де Брюйне стал лучшим футболистом Манчестер Сити по итогам минувшего месяца, сообщает официальный твиттер-аккаунт "горожан".
Бельгийский полузащитник в гонке за почетной наградой обошел защитник Эмерика Ляпорта и полузащитника Фернандиньо.
Отметим, что для Кевина Де Брюйне награда стала уже второй подобной в текущем сезоне.
Напомним, что Манчестер Сити уверен в продлении контракта с Де Брюйне. Соглашение истекает летом 2022-го года.