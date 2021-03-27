Англия

"Горожане" также планируют подписать новое соглашение со Стерлингом, а вот по Агуэро сохраняется неопределенность.

Центральный полузащитник Кевин де Брюйне в ближайшем будущем может поставить подпись под новым соглашением с Манчестер Сити, несмотря на то, что его нынешний контракт рассчитан аж до лета 2023 года.

Как сообщает авторитетный журналист Фабрицио Романо, заключение новой сделки с 29-летним бельгийцем для руководства "горожан" является лишь вопросом времени, поскольку в клубе уверены, что футболист останется в команде.

Также боссы Манчестер Сити рассчитывают продлить контракт с английским вингером Рахимом Стерлингом, нынешнее соглашение с которым истекает летом 2023 года, тогда как будущее нападающего Серхио Агуэро по-прежнему остается под вопросом.

Аргентинец пока не определился с тем, где хочет продолжить карьеру, однако должен окончательно объявить о своем решении руководству Ман Сити в ближайшие несколько недель. Его контракт истекает в конце текущего сезона.