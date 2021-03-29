Англия

Фигура аргентинца присоединится к статуям Давида Силва и Компани, работа над которыми уже ведется.

Нападающий Серхио Агуэро в конце текущего сезона покинет Манчестер Сити, за который он выступает с лета 2011 года. За это время аргентинец успел стать настоящей легендой "горожан", будучи при этом лучшим бомбардиром в истории клуба.

Руководство Ман Сити, сообщая об уходе Агуэро, также анонсировало, что в ближайшем будущем на Этихад Стэдиум появится личная статуя аргентинского форварда.

"Вклад Серхио в успехи Манчестер Сити за последние 10 лет невозможно переоценить. Это легенда, которая навсегда останется в памяти каждого, кто любит наш клуб, и, может, даже в памяти тех, кто просто любит футбол".

"Пока еще не настало время для прощальных речей. В оставшееся время совместного сотрудничества нам с Серхио еще многое предстоит сделать. Мы с нетерпением ждем его вклада в достижение тех целей и задач, которые перед нами стоят".

"А пока я с огромным удовольствие хочу объявить, что мы закажем статую Серхио, которая будет стоять на нашем стадионе Этихаде рядом с фигурами Давида Силвы и Венсана Компани, работа над которыми уже ведется. С нетерпением ждем возможности достойно попрощаться с Серхио в конце сезона", — заявил президент клуба Хальдон аль Мубарак.