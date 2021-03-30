Англия

Фланговый защитник во второй раз подряд оставил за собой симпатии болельщиков.

Как сообщает официальный сайт английского Манчестер Юнайтед, стали известны результаты голосования, которое было предложено фанатам "Красных дьяволов" с целью подвести итоги марта 2021 года и определить Лучшего игрока клуба в подходящем к концу месяце.

В итоге, выступление левого защитника коллектива Оле-Гуннара Солскьяера, Люка Шоу, оставило настолько сильное впечатление в глазах фанатов, что они без раздумий отдали ему абсолютное большинство своих голосов.

Напомним, что 25-летний англичанин за этот месяц принял участие в обоих матчах против итальянского Милана в Лиге Европы УЕФА, сыграл в трех встречах английской Премьер-лиги, в которых отличился голом в ворота Манчестер Сити в дерби, а также вышел на поле в противостоянии против Лестера в Кубке Англии (1:3).

После подсчета голосов, оказалось, что Шоу сумел набрать 63% от общего количества опрошенных мнений, что на 37% выше, чем у ближайшего преследователя — голкипера Дина Хендерсона.

В текущем сезоне это уже вторая подобная награда у Люка Шоу, в то время как столько же памятных знаков имеет на своем счету полузащитник Бруно Фернандеш, а Хуан Мата, Маркус Рашфорд и Поль Погба на один раз меньше становились лауреатами данной премии.

Апрель 2021 года для "Красных дьяволов" начнется с домашней игры против Брайтона.