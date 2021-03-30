Англия

Известный футбольный агент поделился эмоциями относительно взаимодействия с отдельными клубами и персоналиями.

В рамках беседы с Джонатаном Барнеттом — известным футбольным агентом — для издания The Athletic не менее культовая личность в данной индустрии Мино Райола рассказал о тонкостях своих взаимоотношений с отдельными клубами и персоналиями в футбольном мире.

В частности, Райола не упустил возможность в очередной раз похвалить Поля Погба, права на которого ему принадлежат: "Погба имеет фантастическую популярность среди клубов по всему миру. Я слышал от представителей Манчестер Юнайтед, что они его сильно ценят. В том числе — главный тренер команды, Оле-Гуннар Солскьяер.

Если меня сейчас спросят, могу ли я продать Поля в любой клуб мира, то я спокойно отвечу: "С такой популярностью, как у него, я могу и своего пятилетнего племянника продать". У Погба сейчас очень высокий уровень футбола".

Впрочем, какое-либо тесное сотрудничество с "Красными дьяволами" футбольный агент отрицает полностью: "Мне плевать, если я больше не смогу ни продать, ни купить ни одного игрока из Манчестер Юнайтед. Я не принадлежу им в качестве сотрудника, и являюсь полностью независимым в своем деле".

Также, собеседнику Райолы удалось в очередной раз поднять тему его непростых отношений с наставником Манчестер Сити Хосепом Гвардиолой: "Гвардиола? Я закрыл эту книгу уже достаточно давно. Все знают, что я думаю о нем лично, а он может сказать то, что думает обо мне", — подытожил Райола.

Напомним, что ранее известный футбольный агент называл главного тренера "горожан" "трусом и псом", хотя незадолго до этого предлагаем ему подписать Поля Погба и Генриха Мхитаряна, которые тогда играли в составе Манчестер Юнайтед.