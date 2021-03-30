"Шпоры" нацелились на австрийского полузащитника.
Марсель Забитцер, getty images
30 марта 2021, 22:59
Тоттенхэм собирается подписать Марселя Забитцера в ближайшее трансферное окно, сообщает Football London.
Источник утверждает, что австрийский полузащитник будет приоритетной целью лондонцев этим летом.
В текущей кампании Забитцер провел 31 поединок на клубном уровне, отметившись семью голами и шестью результативными передачами.
Напомним, что австрийский футболист также находится на радарах двух других ведущих клубов чемпионата Англии.