Австрийский полузащитник может покинуть Лейпциг.
Марсель Забитцер, getty images
30 марта 2021, 00:50
Полузащитник Лейпцига Марсель Забитцер входит в сферу интересов трех английский клубов, сообщает немецкое издание Bild.
Источник утверждает, что австрийский футболист входит в список интересов Манчестер Юнайтед, Ливерпуля и Тоттенхэма.
Текущее соглашение Забитцера с Лейпцигом истекает в конце следующего сезона.
В текущей кампании австриец провел 31 поединок на клубном уровне, отметившись семью голами и шестью результативными передачами.
Напомним, что на футболиста также претендует еще один другой английский клуб — Арсенал.