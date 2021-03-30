Германия

Австрийский полузащитник может покинуть Лейпциг.

Полузащитник Лейпцига Марсель Забитцер входит в сферу интересов трех английский клубов, сообщает немецкое издание Bild.

Источник утверждает, что австрийский футболист входит в список интересов Манчестер Юнайтед, Ливерпуля и Тоттенхэма.

Текущее соглашение Забитцера с Лейпцигом истекает в конце следующего сезона.

В текущей кампании австриец провел 31 поединок на клубном уровне, отметившись семью голами и шестью результативными передачами.

Напомним, что на футболиста также претендует еще один другой английский клуб — Арсенал.