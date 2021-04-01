Англия

Данная тенденция идет вопреки заметному урезанию бюджетов для коллективов.

Согласно данным Футбольной ассоциации Англии, клубы английской Премьер-лиги за период с 1 февраля 2020 года по 1 февраля 2021 года потратили 272,2 млн фунтов стерлингов для оплаты услуг агентов футболистов в виде комиссионных от трансферов и бонусов, что превышает сумму в 263,4 млн фунтов стерлингов за аналогичный промежуток годом ранее.

При этом, наиболее расточительным в этом контексте оказался лондонский Челси, который выложил агентам приходящих в клуб игроков сразу 35,2 млн фунтов стерлингов за трансферы Тимо Вернера, Кая Хаверца, Бена Чилвелла и прочих футболистов.

Следом за "синими" по показателю расточительности расположился Манчестер Сити, который был вынужден расстаться с 30,1 млн фунтами стерлинга, а их соседи по городу, Манчестер Юнайтед, были чуть более экономными — 29,8 млн фунтов стерлингов.

Меньше всех в АПЛ на данную статью расходов выделил Вест Бромвич — 4,2 млн фунтов стерлингов, однако его текущая 19-я позиция в турнирной таблице заставляет задуматься о корректности подобного подхода.

На фоне "элитного" первенства, клубам из Чемпионшипа удалось за год сократить расходы на услуги агентов более чем на 9 млн фунтов стерлингов — до 40,8 млн фунтов стерлингов. Больше всего в данном чемпионате потратил Норвич (6,8 млн) — главный претендент на повышение в классе, а меньше всех Уиком (126 тыс.), который идет на последнем месте в турнирной таблице.

Напомним, что ранее мы сообщали о новых финансовых вливаниях в Ливерпуль, поэтому следующая трансферная кампания может вывести "красных" в лидеры рейтинга по показателю затрат на услуги агентов.