Англия

Наставник "горожан" высказался о планах на летнее трансферное окно.

Многолетний лидер Манчестер Сити Серхио Агуэро официально покинет Этихад на правах свободного агента в конце текущего сезона, поэтому главной целью "горожан" на летнее трансферное окно стало оформление трансфера нового центрфорварда.

Однако главный тренер Ман Сити Хосеп Гвардиола сомневается, что в предстоящее межсезонье его команде удастся приобрести необходимого футболиста.

"Учитывая экономическую ситуацию в мировом футболе, существует большая вероятность, что нам придется отказаться от идеи подписания нового нападающего в летнее трансферное окно".

"При нынешних ценах Манчестер Сити не подпишет никакого форварда. Это невозможно! Мы не может себе позволить такие траты. Все клубы испытывают финансовые трудности. Мы не являемся исключением из правил", — приводит слова Гвардиолы журналист Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что приоритетными вариантами для Гвардиола в качестве усиления позиции нападающего являются Эрлинг Холанд из дортмундской Боруссии и Харри Кейн из Тоттенхэма. За первого "шмели" требуют минимум 150 миллионов евро.