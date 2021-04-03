Англия

Наставник Ливерпуля прокомментировал отсутствие своего подопечного в мартовских поединках команды Саутгейта.

Сборная Англии максимально успешно сумела пройти мартовскую часть квалификации к чемпионату мира-2022, одержав победу во всех трех своих матчах.

Однако, к подбору футболистов со стороны Гарета Саутгейта возникли определенные вопросы, в частности, главный тренер английского Ливерпуля Юрген Клопп выступил с недоумением относительно отсутствия в заявке "трех львов" правого защитника "красных" Трента Александер-Арнольда.

"Если Трента Александер-Арнольда нет в заявке сборной, то у Англии, должно быть, очень хорошая команда, — высказал мнение немецкий специалист, — Я был удивлен, когда он не получил вызова. Безусловно, я уважаю это решение тренерского штаба, но я его не понял.

Я сам менеджер, и вынужден принимать решения каждый день, каждые выходные, каждую середину недели о выборе составов на игры. Мы всегда принимаем решения, которые, вероятно, не понимают другие люди.

Я, конечно, уважаю то, что Гарет принимает свои собственные решения, но я все равно этого не понял, потому что Трент Александер-Арнольд был, по крайней мере — в последних двух сезонах, лучшим правым защитником в мировом футболе. Это правда и действительно невероятно в его молодом возрасте.

Он начал сезон с COVID-19, и вы понимаете, что ему потребовалось время, чтобы войти в сезон, но с того момента, когда он начал играть, он был одним из наших наиболее успешных исполнителей. Он бы мог играть все время на высоком уровне, если бы не сторонние факторы. Поэтому, считаю, что его форма точно не могла бы быть причиной того, что его не было в команде", — подытожил Клопп.

При этом, сам наставник сборной Англии Гарет Саутгейт заявил, что в этом сезоне правый защитник Ливерпуля не выступает не так успешно, как в последние годы, поэтому и остался за бортом очередного созыва.

Напомним, что 22-летний футболист Ливерпуля в текущем сезоне провел 34 поединка за свой клуб, в которых отличился одним забитым мячом и пятью голевыми передачами.

Сейчас, Александер-Арнольд, вместе со своими партнерами, завершает цикл подготовки к гостевой игре против лондонского Арсенала, которая состоится 3 апреля, начало в 22:00 по киевскому времени. Football.ua проведет текстовую трансляцию данного поединка.