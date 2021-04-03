Англия

Тухель впервые проиграл на посту главного тренера Челси.

Один из аутсайдеров Премьер-Лиги Вест-Бромвич неожиданно разгромил Челси, который борется за место в Лиге чемпионов.

Героем встречи стал Матеус Перейра, который оформил дубль и сделал две голевые передачи — на Диане и Робинсона. К слову, Каллам Робинсон в этом поединке также оформил дубль.

Примечательно, что по ходу поединка "дрозды" проигрывали. Судьбу матча решило удаление Тьяго Силвы в середине первого тайма. Вдесятером "аристократы" смогли забить лишь один мяч усилиями Маунта, но уже тогда никакой надежды на камбэк не было.

Вест Бром остался на 19-ом месте, а Челси — на 4-ом. Уже в понедельник подопечные Тухеля могут покинуть зону ЛЧ, если Вест Хэм выиграет свой матч 20 тура.

Челси – Вест Бромвич Альбион 2:5

Голы: Пулишич (27), Маунт (71) – Перейра (45+2, 45+4), Робинсон (63, 90+1), Дианье (68)

Челси: Менди – Аспиликуэта, Силва, Зума – Джеймс, Жоржиньо (Хавертц, 72), Ковачич, Алонсо – Зиеш (Кристенсен, 33), Пулишич (Маунт, 46), Вернер

Вест Бромвич Альбион: Джонстон – Фурлонг, О'Ши (Иванович, 24 – Робинсон, 37, обратная замена), Бартли, Аджайи, Таунсенд – Филлипс (Ливермор, 89), Йокушлу, Мэйтленд-Найлз, Перейра – Дианье

Предупреждения: Тьяго Силва (5, 29), Ковачич (66) – Дианье (14)

Удален: Тьяго Силва (29).