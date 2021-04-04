Англия

Присутствующие на трибунах станут частью эксперимента правительства Великобритании.

Как стало известно из сообщения BBC, финал Кубка Английской лиги-2020/21 между лондонским Тоттенхэмом и Манчестер Сити, который пройдет на Уэмбли, будет доступен для посещения 8000 болельщиков.

При этом, часть билетов будет реализована между фанатами обеих команд, а часть отправится местным жителям района, в котором расположена главная арена страны, а также персоналу NHS (National Health Service, Национальная служба здравоохранения Англии).

Стоит отметить, что возможность открыть трибуны Уэмбли для посещения зрителей стала возможной только благодаря зачислению данного поединка в число "тестовых общественных мероприятий", во время которых ученые Великобритании смогут исследовать возможные модели распространения коронавируса COVID-19, а также протестировать систему паспортов вакцинации.

По схожей процедуре будут проходить и матч полуфинала Кубка Англии между Лестер Сити и Саутгемптоном 18 апреля (4000 болельщиков), а также финал данного турнира 15 мая (21000 болельщиков).

Эти три поединка станут частью эксперимента правительства, включающего в себя девять мероприятий спорта и культуры, и будут использовать для "ключевых научных исследований" перед тем, как организовать доступ на схожие события для большей аудитории желающих.

Матч Тоттенхэм — Манчестер Сити состоится 25 апреля.