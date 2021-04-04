Завершился матч чемпионата Англии.
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04 апреля 2021, 20:25
В рамках 30-го тура английской Премьер-лиги Астон Вилла добыла волевую победу над Фулхэмом (3:1).
Первыми забили гости. На 61-й минуте счет открыл сербский форвард Александр Митрович.
Однако Астон Вилла быстро пришла в себя. На 78-й минуте Трезеге сумел сравнять счет, а спустя три минуты он же вывел хозяев вперед.
Точку в матче поставил Оливер Уоткинс, который забил после передачи от Бертрана Траоре.
Астон Вилла — Фулхэм 3:1
Голы: Трезеге, 78, 83, Уоткинс, 87 — Митрович, 61
Астон Вилла: Мартинес, Таргетт, Конса, Мингз, Кэш, Эль-Гази (Трезеге, 62), Макгинн, Сансон (Дэвис, 67), Дуглас Луис (Рэмзи, 74), Траоре, Уоткинс.
Фулхэм: Ареоля, Тете, Андерсен, Айна, Адарабиойо, Лофтус-Чик (Маджа, 83), Декордова-Рид, Лемина (Онома, 83), Рид, Лукман (Кавалейру, 47), Митрович.
Предупреждения: Дуглас Луис, Андерсен, Декордова-Рид.