Англия

Завершился матч чемпионата Англии.

В рамках 30-го тура английской Премьер-лиги Астон Вилла добыла волевую победу над Фулхэмом (3:1).

Первыми забили гости. На 61-й минуте счет открыл сербский форвард Александр Митрович.

Однако Астон Вилла быстро пришла в себя. На 78-й минуте Трезеге сумел сравнять счет, а спустя три минуты он же вывел хозяев вперед.

Точку в матче поставил Оливер Уоткинс, который забил после передачи от Бертрана Траоре.

Астон Вилла — Фулхэм 3:1

Голы: Трезеге, 78, 83, Уоткинс, 87 — Митрович, 61

Астон Вилла: Мартинес, Таргетт, Конса, Мингз, Кэш, Эль-Гази (Трезеге, 62), Макгинн, Сансон (Дэвис, 67), Дуглас Луис (Рэмзи, 74), Траоре, Уоткинс.

Фулхэм: Ареоля, Тете, Андерсен, Айна, Адарабиойо, Лофтус-Чик (Маджа, 83), Декордова-Рид, Лемина (Онома, 83), Рид, Лукман (Кавалейру, 47), Митрович.

Предупреждения: Дуглас Луис, Андерсен, Декордова-Рид.