Англия

"Красные дьяволы" набрали три очка в домашнем поединке.

Манчестер Юнайтед в рамках поединка чемпионата Англии принимал на своем поле Брайтон. Оле-Гуннар Солскьяер доверил место в стартовом составе Эдинсону Кавани, тогда как в запасе остался Скотт Мактоминей. С первых команды задали довольно высокий темп игры, а территориальное преимущество было на стороне хозяев.

"Красные дьяволы" довольно быстро смогли создать опасный эпизод - Гринвуд пробил с правой ноги с линии штрафной площади, но штанга приняла удара Мейсона на себя. "Чайки" ответили, да еще как!Уэлбек выиграл борьбу на "втором этаже" и пробил головой — Хендерсон спас, но с добиванием бывшего форварда Манчестер Юнайтед он не справился. 0:1.

Брайтон словил кураж и не собирался давать сопернику прийти в себя. Уже через несколько минут Данк пробил головой после подачи Гросса со штрафного, однако Хендерсон с трудом перевел мяч над перекладиной. Еще один шанс гости имели перед самым перерывом, когда Модер пробивал в одно касание из чужой штрафной — мяч прошел рядом с дальней штангой.

Отдыхать команды ушли при счете 0:1. А уже с первых минут второй половины игры Манчестер Юнайтед шел вперед большими силами и применял высокий прессинг. Добиться своего "красные дьяволы" смогли на исходе часа игрового времени - Фернандеш протащил мяч к чужой штрафной площади и отпасовал на Рашфорда, который пробил точно в дальний угол. 1:1.

Буквально через несколько минут хозяева создали еще один опасный момент, когда Гринвуд пробивал в одно касание после прострела партнера справа, но мяч разминулся с ближним углом. И еще чуть позже Брайтон не пропустил лишь чудом - Санчес с трудом справился с ударом Фернандеша из-за пределов штрафной, а добивание Джеймса в падении пришлось немного выше цели.

Впрочем, Манчестер Юнайтед все-таки своего добился. Фернандеш набросил мяч на Погба, а Поль коряво пробил — к мячу подоспел Гринвуд, который в падении головой послал мяч в ворота. 2:1. После этого "красные дьяволы" грамотно довели поединок до логического завершения — финальный свисток зафиксировал победу хозяев.

Манчестер Юнайтед - Брайтон 2:1

Голы: Рашфорд, 62, Гринвуд, 83 — Уэлбек, 13

Манчестер Юнайтед: Хендерсон — Ван-Биссака, Магуайр, Линделеф, Шоу — Фред, Погба (Мактоминей, 84) — Рашфорд (Джеймс, 72), Бруну Фернандеш, Гринвуд - Кавани (ван де Бек, 82)

Брайтон: Санчес — Уайт, Велтман, Данк — Гросс, Модер (Джаханбахш, 87), Лаллана (Зекири, 88), Биссума, Троссард (Мак Аллистер, 63) — Уэлбек, Мопе

Предупреждения: Кавани, Гринвуд — Гросс, Уайт