Англия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Англии.

В рамках 30-го тура английской Премьер-лиги Манчестер Юнайтед принимал на своем поле Брайтон, где одержал волевую победу.

Уступив "чайкам" в один мяч по итогам первой половины встречи, "красные дьяволы" сумели вернуться в игру после перерыва и записать в свой актив три пункта.

Видео голов и обзор матча:

Манчестер Юнайтед - Брайтон 2:1

Голы: Рашфорд, 62, Гринвуд, 83 — Уэлбек, 13

Манчестер Юнайтед: Хендерсон — Ван-Биссака, Магуайр, Линделеф, Шоу — Фред, Погба (Мактоминей, 84) — Рашфорд (Джеймс, 72), Бруну Фернандеш, Гринвуд - Кавани (ван де Бек, 82)

Брайтон: Санчес — Уайт, Велтман, Данк — Гросс, Модер (Джаханбахш, 87), Лаллана (Зекири, 88), Биссума, Троссард (Мак Аллистер, 63) — Уэлбек, Мопе

Предупреждения: Кавани, Гринвуд — Гросс, Уайт