Англия

"Ириски" не удалось обыграть "орлов" второй раз за сезон.

Завершился поединок 30-го тура английской Премьер-лиги, в котором Эвертон принимал на своем поле Кристал Пэлас.

Подопечные Карло Анчелотти приближались к минимальной победе благодаря единственному голу Хамеса Родригеса на 56-й минуте встречи, однако гостям удалось вернуть равновесие в счете под занавес противостояния.

На 86-й минуте Миши Батшуайи реализовал свой момент и принес в копилку Кристал Пэлас один набранный пункт.

Эвертон — Кристал Пэлас 1:1

Голы: Хамес, 56 — Батшуайи, 86.

Эвертон: Ольсен — Динь, Холгейт, Кин, Мина, Коулман (Годфри, 76) - Хамес (Гбамен, 79), Андре Гомеш (Сигурдссон, 31), Дэвис — Ришарлисон, Кэлверт-Льюин.

Кристал Пэлас: Гуаита — ван Анхолт, Кэйхилл, Куяте, Уорд — Ридевалд (Шлупп, 68), Миливоевич, Эзе, Заа — Бентеке (Матета, 77), Айю (Батшуайи, 84).

Предупреждения: Мина, Динь.