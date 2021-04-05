"Ириски" не удалось обыграть "орлов" второй раз за сезон.
Эвертон - Кристал Пэлас, Getty Images
05 апреля 2021, 21:55
Завершился поединок 30-го тура английской Премьер-лиги, в котором Эвертон принимал на своем поле Кристал Пэлас.
Подопечные Карло Анчелотти приближались к минимальной победе благодаря единственному голу Хамеса Родригеса на 56-й минуте встречи, однако гостям удалось вернуть равновесие в счете под занавес противостояния.
На 86-й минуте Миши Батшуайи реализовал свой момент и принес в копилку Кристал Пэлас один набранный пункт.
Эвертон — Кристал Пэлас 1:1
Голы: Хамес, 56 — Батшуайи, 86.
Эвертон: Ольсен — Динь, Холгейт, Кин, Мина, Коулман (Годфри, 76) - Хамес (Гбамен, 79), Андре Гомеш (Сигурдссон, 31), Дэвис — Ришарлисон, Кэлверт-Льюин.
Кристал Пэлас: Гуаита — ван Анхолт, Кэйхилл, Куяте, Уорд — Ридевалд (Шлупп, 68), Миливоевич, Эзе, Заа — Бентеке (Матета, 77), Айю (Батшуайи, 84).
Предупреждения: Мина, Динь.