Англия

"Волкам" не удалось повторить путь Арсенала и совершить камбэк против "молотобойцев".

Завершился последний поединок 30-го тура английской Премьер-лиги, в котором Вулверхэмптон принимал на своем поле Вест Хэм.

Уже традиционно подопечные Дэвида Мойеса с первых минут сумели подловить соперника и сколотить в первом тайме себе преимущество в три мяча, однако тот же Арсенал наглядно демонстрировал, что и такое отставание в матче с "молотобойцами" вполне возможно отыграть.

Игроки Вулверхэмптона попытались повторить камбэк "канониров", но сумели отыграть всего два мяча. Вест Хэм, в свою очередь, все-таки набирает три очка и смещает лондонский Челси с четвертой строчки в турнирной таблице.

Вулверхэмптон — Вест Хэм 2:3

Голы: Дендонкер, 44, Фабио Силва, 68 — Лингард, 6, Форнальс, 14, Боуэн, 38

Вулверхэмптон: Патрисиу — Семеду, Коуди, Се, Айт Нури — Дендонкер, Невеш — Нету, Поденсе (Силва, 46), Траоре — Виллиан Жозе (Витинья, 72)

Вест Хэм: Фабьянски — Цоуфал, Доусон, Диоп, Крессуэлл — Соучек, Нобл – Форнальс (Бенрахма, 78), Лингард, Масуаку (Джонсон, 67) — Антонио (Боуэн, 36)

Предупреждения: Невиш — Доусон, Диоп