Англия

Следующим летом уругваец может поменять клубную прописку.

Согласно информации от итальянского журналиста Николо Скиры, аргентинский клуб Бока Хуниорс ближайшим летом готов предложить уругвайскому нападающему Манчестер Юнайтед Эдинсону Кавани переход на правах свободного агента.

Напомним, что в октябре 2020 года 34-летний форвард на аналогичных условиях перебрался в английский клуб из французского ПСЖ, однако так и не получил стабильной игровой практики под руководством Оле-Гуннара Солскьяера по ходу текущего сезона.

На данный момент, Кавани принял участие в 27 матчах (1448 минут) за Манчестер Юнайтед, сумев оформить в них семь забитых мячей и две результативные передачи.

Согласно источнику, Бока Хуниорс готова предложить ему трехлетнее соглашение, с окладом в 4 млн евро в год.

Текущая трансферная стоимость Эдинсона оценивается порталом Transfermarkt в 7 млн евро, а его действующий контракт с "Красными дьяволами", в котором до сих пор не была активирована опция продления на один сезон, завершается в конце июня 2021 года.