Следующим летом уругваец может поменять клубную прописку.
Эдинсон Кавани, Getty Images
08 апреля 2021, 10:17
Согласно информации от итальянского журналиста Николо Скиры, аргентинский клуб Бока Хуниорс ближайшим летом готов предложить уругвайскому нападающему Манчестер Юнайтед Эдинсону Кавани переход на правах свободного агента.
Напомним, что в октябре 2020 года 34-летний форвард на аналогичных условиях перебрался в английский клуб из французского ПСЖ, однако так и не получил стабильной игровой практики под руководством Оле-Гуннара Солскьяера по ходу текущего сезона.
На данный момент, Кавани принял участие в 27 матчах (1448 минут) за Манчестер Юнайтед, сумев оформить в них семь забитых мячей и две результативные передачи.
Согласно источнику, Бока Хуниорс готова предложить ему трехлетнее соглашение, с окладом в 4 млн евро в год.
Текущая трансферная стоимость Эдинсона оценивается порталом Transfermarkt в 7 млн евро, а его действующий контракт с "Красными дьяволами", в котором до сих пор не была активирована опция продления на один сезон, завершается в конце июня 2021 года.