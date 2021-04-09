Арбитры нашли вне игры там, где его не было.
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09 апреля 2021, 23:08
В рамках 31-го тура английской Премьер-лиги Фулхэм дома принимает Вулверхэмптон.
В концовке первого тайма Виллиан Жозе вывел "волков" вперед, но... Судья обратился за помощью к VAR, который подсказал, что мяч не стоит засчитывать.
Однако, как показывает повтор, офсайда в том моменте не было. Вашему вниманию скриншот момента.
Положение вне игры зафиксировали у Поденсе. А ведь этот мяч для Виллиана Жозе мог стать дебютным в составе Вулверхэмптона.
А вы как считаете, был ли там офсайд?
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