Англия

Арбитры нашли вне игры там, где его не было.

В рамках 31-го тура английской Премьер-лиги Фулхэм дома принимает Вулверхэмптон.

В концовке первого тайма Виллиан Жозе вывел "волков" вперед, но... Судья обратился за помощью к VAR, который подсказал, что мяч не стоит засчитывать.

Однако, как показывает повтор, офсайда в том моменте не было. Вашему вниманию скриншот момента.

Положение вне игры зафиксировали у Поденсе. А ведь этот мяч для Виллиана Жозе мог стать дебютным в составе Вулверхэмптона.

А вы как считаете, был ли там офсайд?

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