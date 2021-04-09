Англия

Завершился матч чемпионата Англии.

В рамках 31-го тура английской Премьер-лиги Фулхэм уступил Вулверхэмптону (0:1).

В первом тайме команды выдавали достаточно скучный футбол, не учитывая лишь концовку тайма. На 45+2 минуте матча Виллиан Хосе забил гол, однако арбитр его отменил из-за офсайда. Однако его не было.

Во второй половине встречи команды оживились, а лучше смотрелись именно хозяева поля. Но забили, неожиданно, гости. Адама Траоре оказался автором единственного гола.

Фулхэм — Вулверхэмптон 0:1

Гол: Траоре, 90+1

Фулхэм: Ареоля, Робинсон, Андерсен, Конголо, Тете, Лофтус-Чик (Замбо-Ангисса, 63), Рид (Маджа, 74), Декордова-Рид, Лемина, Айна (Кавалейру, 84), Митрович.

Вулверхэмптон: Патрисиу, Семеду, Аит-Нури, Коуди, Саисс, Дендонкер, Невеш, Траоре, Поденсе (Гиббс-Уайт, 74), Нету (Моутинью, 32), Виллиан Жозе (Фабиу Силва, 78).