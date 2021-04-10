Англия

Нападающий Манчестер Сити поделился достаточно непопулярным мнением относительно излишней нагрузки.

В процессе подготовки к домашнему поединку против Лидс Юнайтед в рамках 31-го тура английской Премьер-лиги, нападающий Манчестер Сити Рияд Марез пообщался с журналистами пресс-службы клуба на тему возросшей нагрузки на футболистов в концовке сезона, на что неоднократно жаловался наставник "горожан" Хосеп Гвардиола.

"Я действительно люблю играть в напряженном графике и наслаждаюсь этим моментом, — признался 30-летний исполнитель, — Мне очень нравиться играть через два дня на третий. Я был просто счастлив, когда команда начала входить в подобный ритм.

Команда занимается только тем, что готовится к матчам и живет исключительно футболом. Мы возвращаемся домой после игры, едим, спим, и вновь идем на тренировки. И так повторяется каждый день.

Мы стремимся победить во всех турнирах, в которых принимаем участие. Очевидно, что это будет нелегко сделать, но мы уже вошли в финальный этап сезона, и намерены пройти его с максимальным успехом.

Я чувствую себя хорошо, но все еще не уверен, что нахожусь в своих лучших кондициях в карьере. Возможно, так кажется только на фоне большого числа проведенных матчей.

Моя сильная сторона — дриблинг. Ему я научился на улицах Франции, играя в дворовой футбол. Там все решает только дриблинг, поэтому там играть намного интереснее, чем в большой футбол, где все более прагматично", — подытожил иранский футболист.

Стоит отметить, что Марез был привлечен к 40 из 48-и матчей своей команды по ходу текущего сезона, в которых сумел отметиться десятью забитыми мячами и семью голевыми передачами.

Матч Манчестер Сити — Лидс состоится 10 апреля, в 14:00 по киевскому времени.