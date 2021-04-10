Англия

Наставник Челси рассказал о причинах передачи капитанской повязки юному англичанину.

Одним из последних решений на посту главного тренера лондонского Челси для Фрэнка Лампарда стало назначение 22-летнего полузащитника Мейсона Маунта на роль капитана команды в игре четвертого раунда Кубка Англии против Лутон Таун (3:1).

Уже через несколько дней после той игры, на тренерском мостике "пенсионеров" произошла ротация, и вместо английского специалиста пришел экс-наставник французского ПСЖ Томас Тухель, который сразу заявил о том, что футболисту еще необходимо поднять свой уровень игры для того, чтобы претендовать на столь почетную роль.

Позднее, в интервью ресурсу Goal.com Лампард попытался объяснить логику принятия решений в своих действиях: "Мне приятно, что одним из последних моих действий во главе Челси стала передача капитанской повязки именно Маунту. Этот жест был сделан не потому, что я знал, что в скором времени мне придется уйти. Нет! Это было связано с авторитетом игрока внутри коллектива. Это нужно было просто подчеркнуть.

Когда я передал ему повязку, я уже по выражению лица понял, что она значит для него. Это — вершина достижений в клубе для игрока, который прошел через сито академии, и который является любимцем у публики. Он шел к этому с восьми лет, поэтому это столь важно для него.

В 20 лет подобных эмоций еще может не возникнуть, так как у игроков в этом возрасте могут быть спады физической и моральной формы. Но, когда у вас в обойме есть игроки, которым не безразличны дела команды, то и думать о возрасте как-то не приходится.

Сейчас, я уже ушел из Челси, но если бы остался, то поставил бы свою позицию так, чтобы болельщики поняли: "Мейсон хорошо работает на тренировках каждый день, как чемпион. Пресса постоянно пишет о нем хорошие отзывы, он растет и совершенствуется. Очевидно, что он должен быть капитаном этой команды".

Я много говорил о нем раньше, поэтому люди начали называть его моим сыном. Это смешно, но скрывать не стану — мне очень нравится футбол Маунта", — подытожил бывший наставник Челси.

В текущем сезоне Мэйсон Маунт принял участие уже в 41-м матче за клуб, отдав шесть результативных передач и забив восемь голов.

Увеличить персональные показатели англичанин сможет 10 апреля, когда его команда сразится против Кристал Пэлас на поле стадиона Селхестер-Парк. Football.ua начнет текстовую трансляцию данного поединка в 19:30 по киевскому времени.