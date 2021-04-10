Англия

Команда Бьелсы прервала шестиматчевую победную серию "горожан" во всех турнирах.

В матче 31-ткра АПЛ Манчестер Сити неожиданно уступило Лидсу на своем поле. Отметим, что весь поединок на поле провел наш Александр Зинченко. Украинец играл в центре поля.

Героем встречи стал Стюарт Даллас, которому удалось оформить дубль. Причем победный гол ирландец забил в компенсированное время.

Весь второй тайм Лидс играл в меньшинстве. Красную карточку под занавес первой половины встречи схлопотал Лиам Купер. "Горожане" сумели отыграть один мяч благодаря голу Феррана Торреса. Команда Гвардиолы пошла добывать три очка, но в контратаке умудрились пропустить и лишиться даже одного пункта.

Манчестер Сити — Лидс 1:2

Голы: Торрес 76 — Даллас 42, 90+1

Манчестер Сити: Эдерсон — Канселу, Стоунс, Аке (Гюндоган, 58), Менди (Фоден, 74) — Силва Б., Фернандиньо, Зинченко — Торрес, Жезус, Стерлинг.

Лидс: Мелье — Ейлинг, Льоренте, Купер, Алиоски — Филлипс — Рафинья, Даллас, Робертс (Кох, 63), Кошта — Бамфорд (Стрейк, 45+3).

Предупреждения: Аке 35, Силва Б. 83, Фернандиньо — Алиоски 66

Удаление: Купер 45+1 (прямая красная карточка)