Англия

Стали известны стартовые составы команд для поединка 31-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграют Кристал Пэлас и лондонский Челси.

В поединке 31-го тура английской Премьер-лиги лондонский Челси, в рамках одной вариации лондонского дерби против Кристал Пэлас, постарается воспользоваться осечкой прямых конкурентов в борьбе за места в зоне Лиги чемпионов УЕФА.

Рой Ходжсон, после игры против Эвертона (1:1), не стал проводить ротацию в составе своей команды.

Томас Тухель, на фоне игры в середине недели против Порту (2:0), заменил Андреаса Кристенсена на Курта Зума, а на правый фланг полузащиты выпустил Каллума Хадсона-Одои, в то время как Тимо Вернера в линии атаки заменил Кристиан Пулишич.

Кристал Пэлас: Гуаита — Уорд, Куяте, Кэхилл, ван Аанхолт — Айю, Миливоевич, Ридевалд, Эзе — Бентеке, Заа.

Запасные: Батленд, Данн, Келли, Митчелл, Таунсенд, Шлупп, Маккарти, Рак-Сакай, Матета.



Челси: Менди — Аспиликуэта, Зума, Рюдигер — Хадсон-Одои, Жоржиньо, Ковачич, Чилвелл — Маунт, Пулишич — Хаверц.