Стали известны стартовые составы команд для поединка 31-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграют Кристал Пэлас и лондонский Челси.
Кристиан Пулишич, Getty Images
10 апреля 2021, 19:00
В поединке 31-го тура английской Премьер-лиги лондонский Челси, в рамках одной вариации лондонского дерби против Кристал Пэлас, постарается воспользоваться осечкой прямых конкурентов в борьбе за места в зоне Лиги чемпионов УЕФА.
Рой Ходжсон, после игры против Эвертона (1:1), не стал проводить ротацию в составе своей команды.
Томас Тухель, на фоне игры в середине недели против Порту (2:0), заменил Андреаса Кристенсена на Курта Зума, а на правый фланг полузащиты выпустил Каллума Хадсона-Одои, в то время как Тимо Вернера в линии атаки заменил Кристиан Пулишич.
Кристал Пэлас: Гуаита — Уорд, Куяте, Кэхилл, ван Аанхолт — Айю, Миливоевич, Ридевалд, Эзе — Бентеке, Заа.
Запасные: Батленд, Данн, Келли, Митчелл, Таунсенд, Шлупп, Маккарти, Рак-Сакай, Матета.
Запасные: Аррисабалага, Алонсо, Джеймс, Эмерсон, Канте, Зийех, Абрахам, Вернер, Жиру.
Челси: Менди — Аспиликуэта, Зума, Рюдигер — Хадсон-Одои, Жоржиньо, Ковачич, Чилвелл — Маунт, Пулишич — Хаверц.
Матч Кристал Пэлас — Челси начнется в 19:30 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией
на Football.ua.