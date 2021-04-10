Форвард Астон Виллы стал первым игроком с сезона-2008/09, который забил Ливерпулю четыре мяча в АПЛ.
Олли Уоткинс, Getty Images
10 апреля 2021, 20:55
В поединке 31-го тура английской Премьер-лиги Ливерпуль одержал непростую победу над Астон Виллой со счетом 2:1.
Автором единственного гола в составе бирмингемского клуба стал нападающий Олли Уоткинс, которому удалось реализовать свой момент на 43-й минуте встречи.
В матче первого круга 25-летний англичанин также сумел отметиться в ворота Ливерпуля, но тогда он оформил хет-трик и помог Астон Вилле одержать сенсационную победу со счетом 7:2.
Таким образом, Уоткинс стал первым футболистом с сезона-2008/09, который четыре раза отметился забитым мячом за одну кампанию АПЛ в матчах против Ливерпуля.
Последним, кому это удавалось сделать, был экс-нападающий лондонского Арсенала Андрей Аршавин, оформивший покер на Энфилде в 2009 году (4:4).
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