Англия

Форвард Астон Виллы стал первым игроком с сезона-2008/09, который забил Ливерпулю четыре мяча в АПЛ.

В поединке 31-го тура английской Премьер-лиги Ливерпуль одержал непростую победу над Астон Виллой со счетом 2:1.

Автором единственного гола в составе бирмингемского клуба стал нападающий Олли Уоткинс, которому удалось реализовать свой момент на 43-й минуте встречи.

В матче первого круга 25-летний англичанин также сумел отметиться в ворота Ливерпуля, но тогда он оформил хет-трик и помог Астон Вилле одержать сенсационную победу со счетом 7:2.

Таким образом, Уоткинс стал первым футболистом с сезона-2008/09, который четыре раза отметился забитым мячом за одну кампанию АПЛ в матчах против Ливерпуля.

Последним, кому это удавалось сделать, был экс-нападающий лондонского Арсенала Андрей Аршавин, оформивший покер на Энфилде в 2009 году (4:4).

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