Англия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Англии.

В поединке 31-го тура английской Премьер-лиги Ливерпуль одержал непростую победу над Астон Виллой со счетом 2:1.

При счете 1:1 защитник мерсисайдцев Трент Александр-Арнольд нанес точный удар по воротам бирмингемцев в компенсированное ко второму тайму время, который и принес в актив подопечных Юргена Клоппа три очка.

Видео голов и обзор матча:



Ливерпуль – Астон Вилла 2:1

Голы: Салах 57, Александер-Арнольд 90+1 – Уоткинс 43

Ливерпуль: Алиссон – Александер-Арнольд, Филлипс, Кабак (Шакири 89), Робертсон – Милнер, Фабиньо, Вейналдум (Тьяго Алькантара 70) – Салах, Фирмино (Мане 75), Жота

Астон Вилла: Мартинес – Таргетт, Мингз, Конса, Кэш – Накамба (Баркли 66), Дуглас Луис – Трезеге (Рэмзи 82), Макгинн, Траоре (Эль-Гази 68) – Уоткинс

Предупреждения: Милнер 65, Робертсон 74 – Конса 25, Дуглас Луис 49, Таргетт 73