Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Англии.
Ливерпуль — Астон Вилла, getty images
11 апреля 2021, 00:20
В поединке 31-го тура английской Премьер-лиги Ливерпуль одержал непростую победу над Астон Виллой со счетом 2:1.
При счете 1:1 защитник мерсисайдцев Трент Александр-Арнольд нанес точный удар по воротам бирмингемцев в компенсированное ко второму тайму время, который и принес в актив подопечных Юргена Клоппа три очка.
Видео голов и обзор матча:
Ливерпуль – Астон Вилла 2:1
Голы: Салах 57, Александер-Арнольд 90+1 – Уоткинс 43
Ливерпуль: Алиссон – Александер-Арнольд, Филлипс, Кабак (Шакири 89), Робертсон – Милнер, Фабиньо, Вейналдум (Тьяго Алькантара 70) – Салах, Фирмино (Мане 75), Жота
Астон Вилла: Мартинес – Таргетт, Мингз, Конса, Кэш – Накамба (Баркли 66), Дуглас Луис – Трезеге (Рэмзи 82), Макгинн, Траоре (Эль-Гази 68) – Уоткинс
Предупреждения: Милнер 65, Робертсон 74 – Конса 25, Дуглас Луис 49, Таргетт 73