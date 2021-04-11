Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Англии.
Кристал Пэлас - Челси, getty Images
11 апреля 2021, 00:59
В поединке 31-го тура английской Премьер-лиги Челси разгромил Кристал Пэлас в лондонском дерби.
С первых минут матча подопечные Томаса Тухеля начали подтверждать статус фаворита, что и отразилось на итогом результате встречи — 4:1.
Видео голов и обзор матча:
Кристал Пэлас — Челси 1:4
Голы: Бентеке, 63 — Хаверц, 8, Пулишич, 10, 78, Зума, 30
Кристал Пэлас: Гуаита — Уорд, Куяте, Кэхилл, ван Аанхолт — Айю (Таунсенд, 76), Миливоевич, Ридевалд (Маккарти, 59), Эзе (Щлупп, 59) — Бентеке, Заа.
Челси: Менди — Аспиликуэта, Зума, Рюдигер — Хадсон-Одои (Джеймс, 75), Жоржиньо (Канте, 61), Ковачич (Зийех, 83), Чилвелл — Маунт, Пулишич — Хаверц.
Предупреждение: Куяте.